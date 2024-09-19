Edremit’te Gaziler Günü Kutlandı

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(BALIKESİR)- Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Törene, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 19'ncu Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı. Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yaptığı konuşmada,"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılmaktan onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Program kapsamında, ilçede ikamet eden gaziler için Edremit Askeri Gazino Müdürlüğü'nde resepsiyon verildi.