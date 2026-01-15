Edremit'te Zeytin Hasadı "Meci Şenliği" ile Taçlanıyor

(BALIKESİR) - Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit'te, zeytin hasadının tamamlanmasının ardından geleneksel olarak düzenlenen "Zeytin Hasat Sonu MECİ Şenliği", bu yıl 16–17 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Edremit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek MECİ Şenliği'ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası ve Edremitliler Kültür ve Dayanışma Derneği destek verecek. Yüzyıllardır imece kültürünün simgesi olan MECİ geleneği, iki gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle yeniden yaşatılacak.

Şenlikler, yarın saat 10.00'da Yılmaz Akpınar Kız Teknik ve Meslek Lisesi yemekhanesinde düzenlenecek "Ödüllü Yöresel Zeytinyağlı Yemek Yarışması" ile başlayacak. Aynı gün saat 14.00'te Edremit Ticaret Odası önünden başlayacak MECİ Şenliği Kortej Yürüyüşü; bando, tayfalar, bisikletli gruplar ve pehlivanlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek ve saat 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda MECİ Şenliği açılış töreni gerçekleştirilecek. Ardından saat 15.00'te, Şükrü Tunar Kültür Merkezi önü ve MECİ Meydanı'nda atölyeler, workshoplar, zeytin pazarı ile keşkek-pilav-ayran hayrı yapılacak.

İkinci gün etkinlikleri saat 11.00'de, Selin Ertür Zeytinyağ Fabrikası (Selatin Zeytinyağları) bahçesinde düzenlenecek "Geleneksel MECİ Yolculuğu" ile başlayacak. Etkinlik kapsamında sembolik ilk hasat, canlandırmalar, mizansen gösterileri, çekilişler ve zeytin sofrası yer alacak. Saat 16.00'da, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Zeytin Yolculuğumuz" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde Evren Ertür, Sinan Kahyaoğlu ve Ekrem Yanboluğlu konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü Murat Küçükçakır üstlenecek.

Aynı merkezde gerçekleştirilecek "MasterChef Gözünden Edremit Mutfağı" panelinde ise moderatör Gökhan Bayram, MasterChef yarışmacıları Eray Aksungur, Rıfat Yurttaş ve Esra Tokelli ile Edremit mutfağını ele alacak.

Şenliğin finali, saat 20.00'de Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ali Altay konseri ile yapılacak.

Ertaş'tan davet

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, MECİ Şenliği'nin yalnızca bir festival değil, Edremit'in kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları davet etti. Ertaş, "Zeytin ve zeytinyağı, Edremit'in kimliğidir. Yüzyıllardır süregelen MECİ geleneği ise dayanışmanın, paylaşmanın ve imece ruhunun en güzel örneklerinden biridir. Bu yıl da zeytin hasadımızın ardından hem üreticilerimizi hem de hemşehrilerimizi bir araya getirecek MECİ Şenliği'mizi coşkuyla gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu kültürel mirası birlikte yaşamak ve Edremit'in bereketini paylaşmak üzere 16–17 Ocak tarihlerinde şenliğimize davet ediyorum" dedi.