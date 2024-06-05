Edremit'te gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edremit\'te gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, fuhuşa aracılık eden ve yer temini yapan şüphelilerin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve diğer malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, para karşılığı erkeklerle birlikte olan 4 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtildi.

05.06.2024 18:19
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan çalışmada, şüpheliler N.I. ve F.K'nin fuhuşa aracılık ettiği, diğer şüpheli O.K'nın ise yer temini yaptığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler N.I, F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise suçtan temin edildiği değerlendirilen 57 bin 905 lira, 1250 avro, 304 dolar ile 13 cep telefonu, ??14 gram altın ile bir çeyrek altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.I. ile O.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca para karşılığı erkeklerle birlikte olan 2 Gürcistan, 1 Kazakistan ve 1 Özbekistan uyruklu 4 kadının ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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