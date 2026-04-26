Edremit'te Gökyüzü Uçurtmalarla Renklendi

26.04.2026 17:51
Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 26. Geleneksel Uçurtma Şenliği, binlerce çocuk ve ailenin katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

Altınkum Mahallesi Dalyan Sahili'nde düzenlenen 23 Nisan etkinliğine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün boyu devam eden şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla dolarken, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Yumurta yarışı, çuval yarışı ve uçurtma yarışlarının yanı sıra yüz boyama etkinlikleri de büyük ilgi gördü.

Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüne coşkuyla uçurarak bayramın tadını doyasıya çıkardı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Şenlikte konuşan Ertaş, etkinlikte çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertaş, 23 Nisan'ın millet egemenliğinin ilan edildiği çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin geleceğe duyulan güvenin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Ertaş konuşmasında, gökyüzünü süsleyen uçurtmaların çocukların hayallerini, umutlarını ve özgür yarınlara olan inancını simgelediğini belirterek, çocukların daha mutlu ve güvenli bir şehirde büyümesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Şenlik, gün boyu süren etkinlikler ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat Kilosu 300 liradan satılıyor Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor
23 Nisan’da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var 23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

18:06
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
17:53
İşte futbol bu Efsane isme unutamayacağı anlar yaşattılar
İşte futbol bu! Efsane isme unutamayacağı anlar yaşattılar
17:45
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi
16:54
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:07
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
