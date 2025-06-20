Edremit'te Huzur Uygulaması: 7 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik uygulaması yaptı.

28 ekip, 3 çevik kuvvet timi ve 76 bekçi olmak üzere toplam 274 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 662 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ve 1102 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Umuma açık 30 iş yeri ile 196 araç ve 71 motosiklet denetlendi. 65 araç sürücüsüne toplam 500 bin 318 lira para cezası kesilirken, bir iş yerine de tutanak tutuldu.