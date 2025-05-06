Edremit'te Kapalı Pazaryeri Modernleşiyor

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kilitli parke taşı döşeme işlemi tamamlanan kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu. Yapılan düzenlemelerin işlevsel açıdan önemli olduğunu belirten Ertaş, "Buradaki asfalt zemin bozulmalar sebebiyle, hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de günlük hayatı zorlaştırıyordu. Kilitli parke taşı ile pazaryerimizi daha modern, daha kullanışlı hale getirdik" dedi.

Akçay Mahallesi'ndeki kaplı pazaryerinde, araç geçişlerini ve vatandaşın kullanımını zorlaştıran bozuk yollar baştan sona yenilendi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

"47 mahallemizde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Başkan Ertaş, "Akçay'daki kapalı pazaryeri, hem esnafımız hem de halkımız için önemli bir nokta. Buradaki asfalt zemin bozulmalar sebebiyle, hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de günlük hayatı zorlaştırıyordu. Kilitli parke taşı ile pazaryerimizi daha modern, daha kullanışlı hale getirdik. Edremit'te yaşayan tüm hemşehrilerimizin daha konforlu bir kentte yaşamasını sağlamak istiyoruz. 47 mahallemizde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.