Edremit'te Kayıp İsmail Kocabalkan'ın Cesedi Bulundu

08.05.2026 17:13
75 yaşındaki İsmail Kocabalkan, Edremit'te mesire alanı yakınında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kayıp olarak aranan 75 yaşındaki İsmail Kocabalkan, mesire alanı yakınındaki arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Camivasat Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra Kocabalkan'dan haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ile AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmada Zeytinli Mahallesi Hasanboğuldu Mesire Alanı yakınındaki Dökük mevkisindeki kayalıklarda Kocabalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Komandolar, arama kurtarma ekipleri ve itfaiye tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kocabalkan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

