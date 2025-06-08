Edremit'te Kurban Bayramı Coşkusu

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ertaş, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Ertaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve ilçe yönetimi, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Ertaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın, ailelerimize neşe, gönüllerimize sevgi ve tüm vatandaşlarımıza huzur getirmesini diliyorum. Edremitli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.