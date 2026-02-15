Edremit'te Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Edremit'te Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

15.02.2026 22:49
Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos nedeniyle sahiller suyla doldu, bazı işletmeler zarar gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

Sahildeki bazı kafe ve restoranlar, deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki sahilde bağlı küçük teknelerin bazılarının alabora olmasına neden olurken, Alibey Adası (Cunda) kordonunda da su birikintileri oluştu.

Öte yandan fırtınanın etkisinden korunmak isteyen çok sayıda yük gemisi, Edremit Körfezi'ne demir attı.

Kaynak: AA

