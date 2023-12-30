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Edremit'te Park Ederken Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edremit'te Park Ederken Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla istinat duvarı arasında sıkışarak ağır yaralanan bir kişiye çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

Edremit\'te Park Ederken Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:51
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi 555. Sokak'ta Osman Ö'nün (55), bir sitenin otoparkında 10 H 2974 plakalı otomobilini park etmeye çalıştığı sırada rampa aşağı kayan araç, Cengiz Erdemir'e (42) çarptı.

Otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan Erdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemir, müdahalesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücü Osman Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA
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