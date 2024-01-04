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Edremit'te PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin terör örgütü içerisinde özel eğitim aldığı ve asayiş birimlerinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Edremit\'te PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
04.01.2024 - 12:19,
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/ YPG içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu E.K. ile A.N.'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde Suriye-Haseke-Kamışlı ve Rojava bölgelerinde terör örgütü YPG/YPJ içerisinde özel eğitim alıp, terör örgütünün sözde asayiş birimleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K.'nin 'hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edremit'te PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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