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Edremit'te PKK Propagandası Yapan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te PKK Propagandası Yapan Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ömer R., polis tarafından yakalandı. Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, Ömer R.'nin Edremit'te olduğunu tespit etti ve düzenlenen operasyonla yakaladı. Ömer R., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Edremit\'te PKK Propagandası Yapan Firari Hükümlü Yakalandı
25.01.2024 - 17:20,  Güncelleme: 17:22
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ömer R., polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, tutuklandı.

Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmaktan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Ömer R.'nin Edremit'te olduğunu belirledi. Ömer R., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer R., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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