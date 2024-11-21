Edremit\'te Sağanak ve Lodos Zarar Veriyor

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Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur ve lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar kordonu su altında bıraktı.

Şiddetli lodosun etkisiyle oluşan yaklaşık 3 metre boyundaki dalgalar nedeniyle kordon bölgesi deniz dolgusunda kullanılan irili ufaklı taşlarla doldu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Güre Mahallesi'nde de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos dolayısıyla bağlı olduğu iskeleden ipi kopan ve sahile vuran bir balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca sahile yakın noktalarda bulunan kafe, çay bahçesi ve büfe gibi işletmelerin masa ve sandalyeleri ile gölgelikleri zarar gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınoluk ve Güre mahallelerindeki mazgalları açarak ve denizin taşıdığı atıkları temizleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.