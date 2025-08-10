Edremit\'te Sahte İçki Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içki operasyonunda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 40 litre etil alkol, 13 litre sahte içti ile 13 adet alkol kiti ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli M.T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
