Edremit'te Takla Atan Araçta 1 Ölü, 3 Yaralı

26.05.2026 15:10
Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eroğlan Mahallesi, 9092 Sokak'ta meydana geldi. Edremit'ten Akçay yönüne giderken S.İ.'nin kontrolünü yitirdiği 34 CDV 155 plakalı otomobil, savrulup takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü S.İ. ile İ.İ. araçta sıkışırken, diğer 2 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bu kişilerden İ.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İ.İ.'nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemenin arından Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

