Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 696,88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
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