Edremit'te Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli ve Kızılkeçili Mahalleleri arasındaki Kumluklar mevkiinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli Mahallesi'nde parke taş kaplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Stabilizasyonu yapılan yollarda düzenleme işlemleri ise devam ediyor. Çalışmalarla, özellikle yağışlı havalarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zeytinli ve Kızılkeçili Mahalleleri arasındaki Kumluklar mevkiinde hızla ileleyen yol yenileme çalışmaları tamamlandığında, vatandaşların kullanımına sunulacak yeni yolda araç geçişleri daha rahat olacak.

Edremit'te doğal gazda 2025 hedefi

Edremit Belediyesi ve Aksa Doğalgaz yetkililerinin yaptığı görüşmeler doğrultusunda ise 2025 yılı itibarıyla Akçay ve Sarıkız Mahallelerinde doğal gaz çalışmaları başlıyor. Mevcut hat çalışmalarının yanı sıra 2025 yılı ilk kazı noktası olarak belirlenen Akçay Cemil Temel mevkiinde de 2025 çalışma programı çerçevesinde titizlikle çalışmalar sürdürülüyor. Kazı sonrası hat döşeme işlemi yapılmasının ardından bozulan yollar kısa süre içinde onarılacak.