Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Coşkuyla Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali açılışında zeytin ve zeytinyağının önemi vurgulandı. Festivalde çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve zeytinyağı tadımları yapılacak.

19.10.2024 09:55  Güncelleme: 12:30
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası tarafından 18-20 Ekim günlerinde Güre'de düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin açılışı, dün yoğun bir katılımla yapıldı.

Kazdağları'nın bereketli topraklarından sofralara ulaşan zeytinin zeytinyağına dönüşüm hikayesini ziyaretçilere tanıtan FestOlive Zeytinyağı Tadım Festivali'nin açılışı yapıldı. Coşkulu bir törenle gerçekleşen açılışa, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Meclis üyesi Nevin Sayman, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, meclis üyeleri, protokol üyeleri, STK ve dernek temsilcileri katılım sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Havran Belediyesi'nin katkı sunduğu Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde yarına kadar devam edecek festivalde söyleşiler, zeytinyağı tadımları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin öneminden bahsederek konuşmasına başlayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Zeytin ve zeytinyağı, sağlığın vazgeçilmez bir parçası. Zeytin dalı biliyorsunuz barışın sembolü. Zeytinyağının sarısı; sağlığın, özgürlüğün, huzurun, mutluluğun sembolüdür. Bugün de bu etkinlikle bunun değerini bildiğimizi ve bunun değerini korumak için mücadele ettiğimizi görüyorum. Değerli oda başkanlarıma çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyondan dolayı. Bu değerimizi korumak zorundayız. Daha sağlıklı bir üretim için üretim alanlarımızı korumak zorundayız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen programa katılan Meclis üyesi Nevin Sayman ise "Öncelikle bugün daha önceden planlanan programı dolayısıyla aramızda bulunamayan ancak sizlere sevgi ve saygılarını ileten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın selamlarını iletmek istiyorum. Başkanı'mız Sayın Ahmet Akın, Balıkesir'i fuarlar ve festivaller kenti yapacağına dair hedefler ortaya koymuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın öncülüğünde tarımı, zeytinciliği daha çok destekleyeceğiz, Balıkesir'imizi kültür ve sanatla buluşturmaya daha çok devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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