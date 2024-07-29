Edremit'teki Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi'ndeki makilik alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tekçam mevkisi yakınlarındaki makilik alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, su tankeri ve Edremit'te konuşlu helikopter ve 2 uçak ile hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.