Edremit'teki Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Edremit'teki Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlar ve helikopter ile uçaklar hızlı bir şekilde müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

29.07.2024 16:25
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi'ndeki makilik alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tekçam mevkisi yakınlarındaki makilik alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, su tankeri ve Edremit'te konuşlu helikopter ve 2 uçak ile hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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