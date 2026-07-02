Edremit\'teki Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Altınkum Mahallesi'ndeki arıtma tesisi yakınlarında bulunan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yazlık konutlara yakın olan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, çevredeki konutlara ulaşmadan söndürüldü.