EEDA Raportunda Batı Trakya Türkleri İhlalleri Yok

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun (EEDA) 2025 Yıllık Raporu'nda Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı hak ihlalleri ve sorunlara yer verilmemesini eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, EEDA'nın 2025 yılı insan hakları raporunda cezaevi koşulları, göç ve iltica politikaları, geri itmeler, nefret söylemi, hukukun üstünlüğü ve bağımsız kurumların güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile Avrupa standartlarının eksiksiz uygulanmasının önemine vurgu yapıldığı aktarılan açıklamada, buna rağmen Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı hak ihlalleri ve azınlık haklarına ilişkin sorunlara yer verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, ABTTF'nin hazırlayacağı yazılı görüşü EEDA'ya sunacağı ifade edilerek, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim ve dini özerkliğine yönelik müdahaleler, Türk dernekleriyle ilgili AİHM kararlarının 18 yılı aşkın süredir uygulanmaması ile toplumu hedef alan nefret söylemi konularına yer verileceği kaydedildi.

1927'de kurulan İTB, 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'de kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiası ile 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Bir dönem azınlık okulları tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi, Yunanistan tarafından görmezden gelinirken bu tarihten sonra Türk ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarının adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.