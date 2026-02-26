Efe Konuk'un Annesi Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Efe Konuk'un Annesi Kalp Krizi Geçirdi

Efe Konuk'un Annesi Kalp Krizi Geçirdi
26.02.2026 11:19
Mine Konuk, oğlunun mezarını ziyaret ederken kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti.

BOLU'da 14 Şubat'ta evlerinde ölü bulunan lise öğrencisi Efe Kerem Konuk'un (16) annesi Mine Konuk, oğlunun mezarını ziyaret ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da, 14 Şubat'ta lise öğrencisi Efe Kerem Konuk'un, evde cansız bedeni bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, Kılıçarslan Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Efe Kerem'in annesi Mine Konuk, 2 gün önce oğlunun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Üzüntüye dayanamadığı öne sürülen Konuk, fenalaştı. Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mine Konuk, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Ankara'da bir hastaneye sevk edilen Mine Konuk, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efe Konuk'un Annesi Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

