Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den İlaçlama Açıklaması: "Vatandaşlarımızın Sağlığını Tehlikeye Atamam"

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vektörle mücadele hizmetinin yasal olarak büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Aydın'da artan sinek sorunu nedeniyle CHP'li 10 ilçe belediyesinin ilaçlama çalışmalarına başladığını söyledi. Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Yetişkin, "Kamu zararı oluşacak diye vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atamam" dedi.

Başkan Yetişkin, Efeler Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında basın mensuplarının ilaçlama konusuna ilişkin sorularını yanıtladı. Yetişkin, Türkiye'de vektörle mücadelede görev ve yetkinin büyükşehir belediyelerinde olmasına rağmen bu hizmeti yapmayan tek büyükşehir belediyesinin Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

Yetişkin, "Dava sürecinde mahkeme tarafından iki kez yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Meclis kararı da alındığı günden bu yana yürürlükte. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti yerine getirmek zorundaydı. Aydın'da sinekler halk sağlığını tehdit etmeye başladı. Halk sağlığını düşünmek zorundaydık. Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi olarak bir karar aldık ve dün itibariyle uygulamaya başladık" diye konuştu.

"Vektörle mücadele görevimiz değil, yetkimiz yok ancak yapmak zorundayız" diyen Yetişkin, basın mensuplarının kendisine yönelttiği "Göreviniz olmamasına rağmen bu hizmeti vermek kamu zararı oluşturur mu" sorusunu, "Kamu zararı çıkarırsa da çıkarsın eyvallahımdır. Bu kararın başımın üstünde yeri vardır. Çünkü kamu zararı oluşacak diye vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atamam" sözleriyle yanıtladı."

Yetişkin, "2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında ilaçlama ile ilgili yetki devri yaptı. Büyükşehir Belediyesi bazı ilçe belediye başkanlarını ikna ettiği gibi eğer ilaçlama hizmeti ilçe belediyelerinin göreviyse, neden 2014 yılında yetki devri yapıldı" sorusuna ise şu yanıtını verdi:

"Çünkü görev ilçe belediyelerinin değildi. Mecliste bir karar alınmış ve o kararı uygulamak üzere belediyelerle protokol yapılmış. Yetki büyükşehir belediyesinde. Sadece sorumluluk devredilmiş. Asli karar ve kanun dururken tali olarak yapılan protokolün bir geçerliliği de yok aslında. Halk sağlığı için artık CHPli belediyeler olarak bu hizmeti yapıyoruz. Ama mahkeme kararına göre yaptığımız masraflarımıza karşılık bizim de yasal haklarımızı kullanmamızda hiçbir sakınca kalmayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu görevi yerine getirmediği için görevi kötüye kullanma ve görevi ihmalden dolayı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk."

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hangi gerekçe ile göreve itiraz ettiğiyle ilgili de konuşan Yetişkin, "Büyükşehir, mahkemeye 'Biz bu hizmete bütçe ayırmadık, personelimiz, ekipman ve gerecimiz yok' diye beyanda bulundu. İsterseniz dilekçenin bir örneği de gösterebilirim" ifadelerini kullandı.