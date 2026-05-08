Efeler Belediye Başkanı Yetişkin: "Bazı Kararları Alırken Esnafı Düşünmek Zorundayız"

08.05.2026 16:34  Güncelleme: 17:47
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 1 TL'ye çay satmasının esnafa zarar vereceğini ve haksız rekabete yol açtığını açıkladı. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Yetişkin, kendi belediyesinin uygulamalarında kamu zararı olmadığını vurguladı.

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 1 TL'lik çay satışının esnafı zor duruma sokacağını belirterek, "İşletmelerde çay 10 ya da 15 TL'ye satılıyor. 1 TL'ye çay satılırsa bu esnafa zarar verir. Haksız rekabete yol açmamak gerekir. Bazı kararları alırken aynı şehirde yaşadığımız vatandaşları ve esnafı düşünmek zorundayız" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait Turistik Park'ta 1 TL'ye çay satışıyla ilgili sorularına cevap veren Yetişkin, "İnsanların ekonomik durumuyla ilgili sıkıntılar var. Aydın Büyükşehir Belediyesi iktidarın belediyesi. 1 TL'ye çay satışı yapıyorlarsa ekonominin kötü olduğunu kabul ediyorlar" dedi.

Yetişkin, konuşmasının devamında, "Bir gazetecinin '1 TL'lik çay satışı kamu zararı oluşturur mu' sorusuna 'oluşturabilir' yanıtını vermiştim. Benim bu beyanımı 'Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 1 TL'ye çay satışı yapılmasını istemiyor' algısına dönüştürmek istediler. Bu amaçları için broşür bastırdılar ve vatandaşlara dağıttılar. Ben oluşabilecek kamu zararına karşıyım" ifadelerini kullandı

"İKRAM ETTİĞİMİZ ÇAYIN PARASINI BEN ÖDEDİM"

Uğur Mumcu Parkı'nda ücretsiz çay ikramı hakkında konuşan Başkan Anıl Yetişkin, "Biz de vatandaşlarımıza ücretsiz çay ikram etmeye başladık. Dağıttığımız çayların parasını da ben ödedim. Bizim uygulamamızda kamu zararı yok. Benim ekonomim el verdiği sürece vatandaşlarımıza çay dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HAKSIZ REKABET

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 1 TL'lik çay satışının haksız rekabete yol açtığını belirten Yetişkin, şunları söyledi:

"Aydın esnafını düşünmek zorundayız. İşletmelerde çay 10 ya da 15 TL'ye satılıyor. 1 TL'ye çay satılırsa bu esnafa zarar verir. Haksız rekabete yol açmamak gerekir. Bazı kararları alırken aynı şehirde yaşadığımız vatandaşları ve esnafı düşünmek zorundayız" dedi."

Turistik Park'ın mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki şirketin kendi arasında yaptığı sözleşme nedeniyle 10 yıldır tahliye süreci devam ediyor. 10 yıllık süre bitti, biz tahliye talebinde bulunduk. Bir anda çay 1 TL oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Havuz Kafe'de çay 10 TL'ye satılıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başka ilçelerde işletmeleri var. Oralarda çay neden 1 TL değil? Sadece Efeler'de mülkiyeti bize ait olan işletmede çay 1TL."

Kaynak: ANKA

17:20
16:43
16:33
16:20
15:16
15:12
