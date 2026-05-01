Efeler Belediye Başkanı Yetişkin: "Aydın'da Ciddi Anlamda Vektör Sorunu Var. Herkes Kendi Görevini Yapmak Zorunda"

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın'da giderek büyüyen vektörle mücadele sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Görevin kanunen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu vurgulayan Yetişkin, "Aydın'da ciddi anlamda vektör sorunu var. Vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Herkes kanunen kendisine tanımlanan görevi yapmak zorunda" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, EGEMAX TV ekranlarında yayınlanan, Sema Kesen'in sunduğu "Kente Değer Katanlar" programının canlı yayın konuğu oldu. Efeler'de hayata geçirilen sosyal projeleri ve hizmetleri anlatan Yetişkin, gündemin en önemli maddelerinden biri olan vektörle mücadele konusundaki yetki tartışmasına açıklık getirdi. Başkan Yetişkin, şöyle konuştu:

"2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeterli ekipmanın hemen temin edilemeyeceği gerekçesiyle bu hizmetin ilçe belediyeleri tarafından verilmesi kararlaştırılmış. 12 yıl boyunca kimse bu karara itiraz etmemiş. Biz diğer ilçe belediyeleri ile birlikte bu duruma itiraz ettik. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na istinaden söylüyorum, vektörle mücadele konusu büyükşehir belediyelerinin devredilemez görevi. Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bu konu görüşüldü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi."

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı konuyu yargıya taşıdı ve önce yürütmenin durdurulması kararı verildi. Daha sonra mahkeme, görevi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapmasına karar verdi. Bir kez daha karar yargıya taşındı. Konu istinaf sürecinde. Fakat meclis kararının alındığı günden bu yana ilaçlama sorumluluğu ilçe belediyelerinden alınmıştır. Aydın'da ciddi anlamda vektör sorunu var. Vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Herkes kanunen kendisine tanımlanan görevi yapmak zorunda."