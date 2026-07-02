Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Çeştepe Cemevi'nde Aşure Programına Katıldı

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Sivas Katliamı'nın 33'üncü yılında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şubesi tarafından Çeştepe Şeyh Bedrettin Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı.

Başkan Yetişkin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şubesi tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı. Çeştepe Şeyh Bedrettin Cemevi'nde gerçekleşen buluşmada Yetişkin, hem 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde katledilen aydınları andı hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yetişkin, Sivas'ta katledilen aydınları saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, toplumsal hafızanın canlı tutulması gerektiğine vurgu yaptı. Yetişkin, aydınlık bir gelecek inşa etmenin yolunun unutmamaktan ve unutturmamaktan geçtiğini ifade etti.

Etkinlikte Muharrem ayı geleneği kapsamında aşure ikramı yapılırken Yetişkin de vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Programın sonunda ise Yetişkin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şube Başkanı Rıza Akdeniz ve yönetim kurulu üyelerine davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.