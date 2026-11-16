Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi\'nde tehlike oluşturan dalları budadı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki ağaç bakım ve budama çalışmalarını Adnan Menderes Mahallesi'nde devam ettirdi.

Efeler Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırılarak düşme tehlikesi oluşturan dallara müdahale ediyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve çevre düzenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların son adresi Adnan Menderes Mahallesi oldu.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 513, 516 ve 519. sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kuruyan ve tehlike oluşturan ağaç dallarını budayarak ortaya çıkan atıkları temizledi.

Efeler Belediyesi, kent estetiğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla budama çalışmalarının belirlenen program kapsamında farklı mahallelerde sürdürüleceğini bildirdi.