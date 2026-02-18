Efeler Belediyesi, "Kanlı Bahçe 1919" Filminin Galasına Ev Sahipliği Yaptı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, "Kanlı Bahçe 1919: Bir Milletin Sessiz Çığlığı" adlı kısa filmin galasına ev sahipliği yaptı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın ve efelerin milli mücadelesini konu alan "Kanlı Bahçe 1919: Bir Milletin Sessiz Çığlığı" filminin galası, Efeler Belediyesi Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Gala programı, Türk halk müziği dinletisiyle başladı. Dinletinin ardından gösterilen film, izleyicileri Kurtuluş Savaşı yıllarına götürerek dönemin mücadele ruhunu beyaz perdeye taşıdı.
Gösterim sonrasında düzenlenen söyleşide film ekibi; yapım sürecini, filmin vermek istediği tarihsel mesajı ve perde arkasında yaşananları katılımcılarla paylaştı.
İzleyiciler, merak ettikleri soruları doğrudan ekibe yöneltme fırsatı buldu.
