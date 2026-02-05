Efeler Belediyesi, "Afet Destek Konteyneri" Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
Efeler Belediyesi, "Afet Destek Konteyneri" Projesini Hayata Geçirdi

05.02.2026 14:18  Güncelleme: 15:13
Efeler Belediyesi, olası afet durumlarına hızlı müdahale için 'Afet Destek Konteyneri' projesini başlattı. İçerisinde sağlık malzemeleri, gıda, ve barınma ihtiyaçlarının bulunduğu konteynerler Kurtuluş ve Mimar Sinan Mahalleleri'ne yerleştirildi. Proje, afet bilincini artırmayı ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, olası bir afetin hemen ardından mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli şekilde yanıt verebilmek için "Afet Destek Konteyneri" projesini hayata geçirdi.

Efeler'de "Afet Destek Konteyneri" projesi kapsamında hazırlanan afet destek konteynerlerinin içerisinde kurtarma ekipmanları, ilk yardım ve sağlık malzemeleri, sedyeler, çadırlar, barınma ve ısınmaya yönelik temel yaşam malzemeleri yer alıyor. Bunun yanı sıra gıda, temizlik ürünleri, giysi, bebek ihtiyaçları ve afet sonrası ilk aşamada gerekli olabilecek tüm ekipmanlar konteynerlerde hazır halde bulunuyor.

Afet destek konteynerlerinin ilk etapta Kurtuluş Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi'ne yerleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çok kısa sürede Efeler ilçesindeki tüm mahallelere bu konteynerlerin ulaştırılacağını dile getirdi.

"Afetlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz, hazırlıklı olmak zorundayız"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yetişkin, 6 Şubat depremlerine dikkati çekti. Afetlerin ne zaman ve ne şekilde yaşanacağının önceden tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Yetişkin, Efeler Belediyesi olarak afet sonrası vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yetişkin, "Umarım hiçbir zaman böyle bir afetle karşı karşıya kalmayız. Ancak yaşanması durumunda, ilk anda ihtiyaç duyulan tüm malzemeler bu konteynerlerde hazır olacak. Vatandaşlarımız temizlikten gıdaya, ısınmadan kıyafete kadar her türlü temel ihtiyacını buradan karşılayabilecek" dedi.

Afet destek konteynerlerinin sayısının kısa sürede artırılacağını belirten Yetişkin, projenin Efeler'in tamamını kapsayacak şekilde genişletileceğini aktardı.

Açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anan Yetişkin, yaşanan acıların hala taze olduğunu belirterek, yaraların bir an önce sarılması temennisinde bulundu. Yetişkin, benzer acıların bir daha yaşanmaması için yerel yönetimler olarak sorumluluk almaya devam edeceklerini vurguladı.

Proje, Yetişkin'in öncülüğünde Efeler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilirken, kentte afet bilincini güçlendiren ve vatandaşların güvenliğini önceleyen örnek bir çalışma olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

