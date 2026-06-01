Efeler Belediyesi, Bayram Süresince Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü
Efeler Belediyesi, Bayram Süresince Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

01.06.2026 14:31  Güncelleme: 15:44
Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kurban kesim alanları, parklar ve oyun alanlarında özel araçlarla yıkama yaparak hijyen sağladı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Bayramın ilk gününden itibaren alarm durumuna geçen ekipler, kentin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirdi. Bayram boyunca oluşabilecek koku ve bakteri riskine karşı önlem alan ekipler, kurban satış ve kesim alanlarına müdahale etti. Kurban ibadetinin tamamlanmasının ardından harekete geçen temizlik ekipleri, özel dezenfektanlı ve tazyikli yıkama araçlarıyla tüm kesim noktalarını yıkadı.

Belediye ekipleri, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarında da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Oyun grupları ve ortak kullanım alanları yıkanarak kullanıma hazır hale getirildi. Vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

