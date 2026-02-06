Efeler Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Lokma Hayrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efeler Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Lokma Hayrı

06.02.2026 17:22  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için Uğur Mumcu Parkı'nda lokma hayrı düzenledi. Etkinliğe katılanlar, deprem felaketini unutmamak ve unutturmamak adına bir araya geldi.

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla Uğur Mumcu Parkı'nda lokma hayrı düzenledi.

Efeler Belediyesi, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenleri anmak amacıyla lokma hayrı düzenledi. Etkinliğe; Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, CHP Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin, CHP Aydın örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz"

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 6 Şubat depremlerinin ülke tarihine derin acılar bıraktığını vurgulayarak, "O büyük felaketi unutmamak ve unutturmamak adına bu lokma hayrını düzenledik. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız. Efeler Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz" dedi. Başkan Yetişkin, Afet Destek Konteyner Projesi'nin başlatıldığını belirterek, kısa süre içerisinde tüm mahallelere afet destek konteynerlerinin yerleştirileceğini söyledi. Bu süreçte ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Yetişkin, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK)'ın da eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uğur Mumcu, Politika, Deprem, Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Lokma Hayrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:51:19. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Lokma Hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.