Efeler Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Lokma Hayrı

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla Uğur Mumcu Parkı'nda lokma hayrı düzenledi.

Efeler Belediyesi, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenleri anmak amacıyla lokma hayrı düzenledi. Etkinliğe; Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, CHP Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin, CHP Aydın örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz"

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 6 Şubat depremlerinin ülke tarihine derin acılar bıraktığını vurgulayarak, "O büyük felaketi unutmamak ve unutturmamak adına bu lokma hayrını düzenledik. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız. Efeler Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz" dedi. Başkan Yetişkin, Afet Destek Konteyner Projesi'nin başlatıldığını belirterek, kısa süre içerisinde tüm mahallelere afet destek konteynerlerinin yerleştirileceğini söyledi. Bu süreçte ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Yetişkin, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK)'ın da eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getirdi.