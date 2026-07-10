Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden Gece Mesaisi

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, Yedi Eylül, Zeytinköy, Ovaeymir ve Kuloğulları mahallelerinde gece saatlerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güne daha temiz bir çevrede başlaması amacıyla mesailerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor. Belirlenen program kapsamında ekipler, Yedi Eylül Mahallesi'nde kaldırım süpürme, çevre temizliği ve çöp toplama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Zeytinköy ve Ovaeymir mahallelerinde sokak temizliği yaparken, yaz aylarında yoğun kullanılan Kuloğulları Mahallesi'ndeki düğün alanları ve çevresinde de kapsamlı temizlik çalışması yürüttü.