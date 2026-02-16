Efeler Belediyesi, Sosyal Destek Giyim Noktası'nı Hizmete Sundu

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sosyal Destek Giyim Noktası'nı hizmete sundu.

Efeler Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Destek Giyim Noktası'nda; çocuk, kadın ve erkekler için hazırlanan giyim ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Sosyal Destek Giyim Noktası, yalnızca bir destek noktası olmanın ötesinde, ilçede paylaşma kültürünü büyüten bir dayanışma merkezi olarak da öne çıkıyor.

Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) kapsamında hayata geçirilen "Kardeş Eli Projesi" ile bugüne kadar binlerce aile temel ihtiyaçlarına ulaşılırken, gıda ve çeşitli ev eşyaları belediye ekipleri tarafından doğrudan hanelere teslim ediliyor. Sosyal Destek Giyim Noktası ise bu güçlü sosyal destek zincirinin yeni ve önemli bir halkası oldu.

Sosyal belediyeciliği yalnızca geçici yardımlarla sınırlı görmediklerini belirten Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunan kalıcı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Yetişkin, "Efeler'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Paylaşmayı büyüten, dayanışmayı güçlendiren bir kent için çalışıyoruz. Bu merkez, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir yansımasıdır" dedi.

Sosyal Destek Giyim Noktası ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Efe Masa, Efemobil uygulaması, '444 80 09' numaralı hat üzerinden gerçekleştirebilecek.