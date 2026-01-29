Efeler Belediyesi'nden Çevreyi Kirleten Kamu Kurumuna 127 Bin Lira Para Cezası - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nden Çevreyi Kirleten Kamu Kurumuna 127 Bin Lira Para Cezası

29.01.2026 17:34  Güncelleme: 17:55
Efeler Belediyesi, çevreyi kirlettiği tespit edilen bir kamu kurumuna 127 bin 911 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerin artırılması ve güvenlik kameralarının kullanılmasıyla çevre koruma önlemleri güçlendiriliyor.

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, moloz dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen bir kamu kurumuna 127 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Efeler Belediyesi ekipleri, doğayı ve kent estetiğini korumak amacıyla moloz ve çeşitli atıkların yasaklı bölgelere bırakılmaması için etkin tedbirler alıyor. Bu kapsamda daha önce kent genelinde moloz dökmenin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları asıldı. Buna rağmen yaşanabilecek ihlallerin önüne geçmek amacıyla alanlara güvenlik kameraları kurularak denetimler artırıldı.

Yapılan denetimler kapsamında Ata Mahallesi Alabanda Caddesi'nde bulunan boş bir alana bir kamu kurumuna ait kamyonla moloz döküldüğü tespit edildi. Olayın, Efeler Belediyesi tarafından kent genelinde yerleştirilen güvenlik kameralarına yansıması üzerine ekipler hızla harekete geçti. Görüntülerin incelenmesinin ardından sorumlu kamu kurumuna, 127 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA

