Efeler Belediyesi'nin "Kardeş Eli" Projesiyle Ramazan Dayanışması Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi'nin "Kardeş Eli" Projesiyle Ramazan Dayanışması Sürüyor

11.03.2026 15:10  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlamak amacıyla 'Kardeş Eli' projesini hayata geçirdi. Belediye ekipleri, ilçedeki hanelere gıda kolileri ulaştırarak dayanışma mesajını iletiyor.

(AYDIN)Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Kardeş Eli" projesiyle ramazan ayı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlıyor. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, merkezden en uzak mahallelere kadar belirlenen hanelere hazırlanan kolileri ulaştırıyor.

Efeler Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu toplumsal hizmete dönüştürmek amacıyla geniş kapsamlı bir saha operasyonu başlattı. Sosyal yardım ağlarını seferber eden belediye, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların mutfağına katkı sunmak için gıda kolileri hazırladı.

EFESYA ekipleri kapı kapı dolaşıyor

EFESYA bünyesinde görev yapan ekipler, gıda paketlerini belirlenen hanelere ulaştırıyor. Yardımların dağıtımı sırasında temel önceliği "sosyal hassasiyet ve gizlilik" olarak belirleyen ekipler, vatandaşların kapısını hem destek paketlerini sunmak hem de belediyenin dayanışma mesajını iletmek için çalıyor.

"Tek bir tencerenin boş kalmaması için sahadayız"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, dayanışmanın ilçenin temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Yetişkin, "Ramazan; birbirimizin halinden anlamanın, yükünü hafifletmenin ayıdır. Biz Efeler'de büyük bir aileyiz. Kardeş Eli projemiz ile bu zorlu ekonomik süreçte tek bir tencerenin boş kalmaması, tek bir çocuğumuzun boynunun bükülmemesi için var gücümüzle sahadayız. Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi; Efeler'de sevgi ve adaleti sosyal yardımlarımızla pekiştirmeye devam edeceğiz. Paylaştıkça güçlenen bir Efeler için çalışıyoruz" dedi.

Sosyal yardımların ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği ve ilçedeki hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmayacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nin 'Kardeş Eli' Projesiyle Ramazan Dayanışması Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:39:13. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nin "Kardeş Eli" Projesiyle Ramazan Dayanışması Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.