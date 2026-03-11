Efeler Belediyesi'nin "Kardeş Eli" Projesiyle Ramazan Dayanışması Sürüyor

(AYDIN) – Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Kardeş Eli" projesiyle ramazan ayı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlıyor. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, merkezden en uzak mahallelere kadar belirlenen hanelere hazırlanan kolileri ulaştırıyor.

Efeler Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu toplumsal hizmete dönüştürmek amacıyla geniş kapsamlı bir saha operasyonu başlattı. Sosyal yardım ağlarını seferber eden belediye, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların mutfağına katkı sunmak için gıda kolileri hazırladı.

EFESYA ekipleri kapı kapı dolaşıyor

EFESYA bünyesinde görev yapan ekipler, gıda paketlerini belirlenen hanelere ulaştırıyor. Yardımların dağıtımı sırasında temel önceliği "sosyal hassasiyet ve gizlilik" olarak belirleyen ekipler, vatandaşların kapısını hem destek paketlerini sunmak hem de belediyenin dayanışma mesajını iletmek için çalıyor.

"Tek bir tencerenin boş kalmaması için sahadayız"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, dayanışmanın ilçenin temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Yetişkin, "Ramazan; birbirimizin halinden anlamanın, yükünü hafifletmenin ayıdır. Biz Efeler'de büyük bir aileyiz. Kardeş Eli projemiz ile bu zorlu ekonomik süreçte tek bir tencerenin boş kalmaması, tek bir çocuğumuzun boynunun bükülmemesi için var gücümüzle sahadayız. Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi; Efeler'de sevgi ve adaleti sosyal yardımlarımızla pekiştirmeye devam edeceğiz. Paylaştıkça güçlenen bir Efeler için çalışıyoruz" dedi.

Sosyal yardımların ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği ve ilçedeki hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmayacağı belirtildi.