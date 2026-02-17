Efeler Belediyesi'nin "Evde Bakım Hizmetleri" Devam Ediyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi, yaşlı ve sağlık sorunları bulunan vatandaşlara yönelik yaşama geçirdiği ücretsiz "Evde Bakım Hizmetleri" uygulaması devam ediyor.

Efeler'de "Evde Bakım Hizmetleri" uygulamasına ilgi artarak sürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler, alanında uzman belediye personeli tarafından hızlı bir şekilde karşılanıyor. Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara berber ve kuaför hizmetlerinin yanı sıra ev temizliği gibi günlük yaşamı kolaylaştıran destekler de sağlanıyor.

Yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan, ağır kronik hastalığı olan, yatağa bağımlı ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara düzenli olarak hizmet veriliyor.

Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları, Efe Masa ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, mahalle muhtarları ve komşular da ihtiyaç sahibi kişiler adına talep oluşturabiliyor.