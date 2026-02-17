Efeler Belediyesi'nin "Evde Bakım Hizmetleri" Devam Ediyor - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nin "Evde Bakım Hizmetleri" Devam Ediyor

17.02.2026 12:28  Güncelleme: 13:32
Efeler Belediyesi, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve sağlık sorunları bulunan vatandaşlara yönelik ücretsiz 'Evde Bakım Hizmetleri' uygulamasını sürdürüyor. Berber, kuaför ve ev temizliği gibi günlük yaşamı kolaylaştıran hizmetler sunuluyor.

Efeler'de "Evde Bakım Hizmetleri" uygulamasına ilgi artarak sürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler, alanında uzman belediye personeli tarafından hızlı bir şekilde karşılanıyor. Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara berber ve kuaför hizmetlerinin yanı sıra ev temizliği gibi günlük yaşamı kolaylaştıran destekler de sağlanıyor.

Yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan, ağır kronik hastalığı olan, yatağa bağımlı ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara düzenli olarak hizmet veriliyor.

Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları, Efe Masa ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, mahalle muhtarları ve komşular da ihtiyaç sahibi kişiler adına talep oluşturabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kuaför, Efeler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
