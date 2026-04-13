Efeler Belediyesi'nden Yüksek Çam Ağaçlarına Bakım

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yeşil dokusunu korumak ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla Hasanefendi Mahallesi'nde tehlike arz eden yüksek çam ağaçlarında bakım çalışması yaptı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik görünümünü iyileştirmek için saha çalışmalarını Hasanefendi Mahallesi'ne taşıdı. Boyları onlarca metreyi bulan dev çam ağaçları, yüksek kapasiteli bom araçları ve uzman ekiplerin müdahalesiyle hem sağlığına kavuşturuldu hem de mahalle sakinleri için daha güvenli bir ortam oluşturuldu.

Mahalle sakinlerinden Başkan Yetişkin'e teşekkür

Mahalle sakinleri, taleplerine kısa sürede çözüm üreten belediye ekiplerine ve mahallenin ihtiyaçlarına duyarlılık gösteren Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür ederek, "Yapılan çalışmalarla hem mahallemiz bakımlı görünüyor hem de olası tehlikelere karşı üzerimizdeki o tedirginlik kalktı. Efeler için çalışan, sesimizi duyan başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.