Efeler Belediyesi, Sağanak Nedeniyle Kapanan Yolları Yeniden Ulaşıma Açıyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için birçok noktada eş zamanlı çalışma yürüttü. Ekipler, yoğun bir mesai harcayarak ilçede ulaşımın normale dönmesini sağladı.

Efeler Belediyesi, Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kapanan yollara müdahale ederek, yeniden ulaşıma açıyor. Yukarı Gölcük, Alatepe ve Çayyüzü mahallelerinde etkili olan yağışların ardından kapanan yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar ile hem şehir merkeziyle bağlantı yolları hem de tarım arazilerine ulaşımı sağlayan güzergahlar güvenli hale getirildi.

Yaşanan olumsuzlukların kısa sürede giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Yağışlar nedeniyle yollarımız kapanmıştı ve ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ekipler çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Şu an yollarımız açık ve güvenli. Başkanımız Anıl Yetişkin ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.