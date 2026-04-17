Efeler Belediyesi Tarafından Menderes Park'ta Hizmete Açılan Vegan Kafeye Yoğun İlgi

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından Menderes Park içinde projelendirilen Glutensiz & Vegan Kafe, bugün hizmete açıldı.

Menderes Park içerisinde hayata geçirilen kafe, her yaştan vatandaştan, özellikle de çölyak hastalarından ve vegan beslenmeyi tercih edenlerden yoğun ilgi gördü. Efeler halkı, dışarıda yemek yerken güvenli ve sağlıklı bir alternatife kavuştu.

Hem sofrada hem pakette özel lezzetler

Glutensiz & Vegan Kafe'de özel tariflerle hazırlanan vegan hamburgerler, glutensiz pizzalar ve makarnalar hijyenik mutfak disipliniyle masalara ulaşıyor. Vatandaşlar bu özel lezzetleri parkın huzurlu atmosferinde tüketebilirken, aynı zamanda glutensiz ve vegan kurabiye ile tatlı gruplarını paket olarak da satın alabiliyor. Bu sayede sağlıklı beslenme, sadece park sınırlarında kalmayıp evlere de taşınıyor.

Efeler sakinlerinden Belediye'ye teşekkür

Hizmetin başladığı ilk gün kafeyi dolduran vatandaşlar, bu anlamlı yatırım için Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkürlerini iletti. Özellikle çocukları çölyak hastası olan aileler ve vegan beslenen vatandaşlar, dışarıda güvenilir gıdaya ulaşmanın zorluğunu dile getirerek, Başkan Yetişkin'in bu kapsayıcı projesi sayesinde sosyal hayata çok daha rahat katılabileceklerini vurguladı.