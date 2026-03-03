Hizmet Odaklı Tahsisler, Efeler Belediye Meclisi'nden Geçti

(AYDIN) - Efeler Belediye Meclisi'nde alınan kararlarla, belediye mülkiyetindeki taşınmazlar sağlık ve sosyal hizmetler için ilgili kurumlara tahsis edildi.

Efeler Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı, kamu kurumlarıyla eş güdümü sağlayan maddelerin oylanmasıyla tamamlandı. "Birlikte yönetim" ilkesi doğrultusunda hazırlanan gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Sağlık ve sosyal hizmetlere belediye desteği

Toplantıda öne çıkan kararlar doğrultusunda vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait olan Cumhuriyet Mahallesi 1584 ada 8 parseldeki hisse, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 yıllığına bedelsiz olarak Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Kalfaköy Mahallesi 219 ada 22 parselde kayıtlı "Köy Odası" vasıflı taşınmaz, mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına hizmet etmesi amacıyla 2 yıllığına bedelsiz olarak Efeler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne devredildi.

Söz konusu tahsis süreçlerinin yürütülmesi, protokollerin imzalanması ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanması için Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e oy birliğiyle tam yetki verildi.