Efeler Belediyesi, İlçe Genelinde Yol Yatırımlarını Sürdürüyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt ve kilitli parke taşı uygulamalarıyla farklı mahallelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde gerçekleştirilecek sıcak asfalt uygulaması öncesinde söküm çalışmalarına başladı. Kullanım ömrünü tamamlayan yol kaplamasının kaldırıldığı bölgede, asfalt serimi öncesi zemin hazırlıkları titizlikle yürütülüyor.

Ata Mahallesi 801 Sokak'ta ise yol yenileme işlemleri kapsamında kilitli parke taşı döşemesi devam ediyor. Faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri daha güvenli ve uzun ömürlü bir yol altyapısına kavuşacak.

ŞEHİR HASTANESİ YOLU DA YAPILIYOR

Ekipler, Kuyulu Mahallesi'nde bulunan Aydın Şehir Hastanesi yolundaki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yoğun olarak kullanılan güzergahta devam eden faaliyetlerle hem ulaşım güvenliğinin artırılması hem de vatandaşların hastaneye daha konforlu şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.