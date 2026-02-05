Efeler Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Lokma Hayrı ile Anacak - Son Dakika
Efeler Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Lokma Hayrı ile Anacak

05.02.2026 17:11  Güncelleme: 19:37
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Uğur Mumcu Parkı'nda lokma hayrı düzenleyecek. Etkinliğe tüm halk davet edildi.

(AYDIN)- Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Uğur Mumcu Parkı'nda lokma hayrı düzenleyeceklerini duyurdu.

Efeler Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar dualarla anılacak, lokma ikramı yapılacak. Toplumsal hafızayı diri tutmanın ve dayanışmayı büyütmenin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm Efeler halkını bu anlamlı buluşmaya davet etti. Yetişkin, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anmak, acıyı birlikte paylaşmak ve birlik duygumuzu güçlendirmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 6 Şubat Cuma günü (yarın) saat 14.00'te Uğur Mumcu Parkı'nda düzenleyeceğimiz lokma hayrına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

