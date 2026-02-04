Efeler Belediyesi Doğa Restaurant'a Yoğun İlgi

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından doğayla uyumlu ve bütçe dostu hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Doğa Konaklama ve Doğa Restaurant'a ilçe sakinleri ile çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösteriyor.

Doğa Konaklama ve Doğa Restaurant, hem Efeler halkından hem de çevre illerden gelen misafirlerden ilgi görüyor. İmamköy Mahallesi'nde yer alan tesis, doğal çevresi ve sakin atmosferiyle ziyaretçilere şehir hayatının dışında dinlenme imkanı sunuyor.

"Doğayla iç içe sosyal alanlar oluşturma" vizyonu doğrultusunda hizmet veren restoranda yöresel ürünlerle hazırlanan lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından seçkin örnekler de menüde yer alıyor."

Doğal ürünlerden oluşan kahvaltı menüsü

Geniş menüsüyle farklı damak tatlarına hitap eden restoran; aile yemekleri, dost buluşmaları ve özel organizasyonlar için uygun bir ortam sağlıyor. Ferah bahçesi ve kapalı alanlarıyla yılın dört mevsimi hizmet veren tesis, yaz aylarında açık alanlarıyla, kış aylarında ise kapalı ve sıcak ortamıyla misafirlerini ağırlıyor. Sabah 08.30'dan gece 01.00'e kadar hizmet veren restoran, doğal ürünlerden oluşan kahvaltı menüsüyle de dikkati çekiyor.

Ulaşım hizmeti

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in talimatıyla vatandaşların tesise ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla özel bir hizmet de hayata geçirildi. Doğa Restaurant'a gitmek isteyen vatandaşlar, Doğa Restaurant'ı arayarak rezervasyon yaptırabiliyor. Aracı olmayan ya da araç kullanmak istemeyen misafirler, istedikleri adresten alınarak yemek sonrası istedikleri adrese güvenli şekilde bırakılıyor.

Doğa Restaurant'ta keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar, rezervasyon ve bilgi almak için 0256 340 02 56 numaralı telefonu arayabilecek.