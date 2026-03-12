Efeler'de "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" Söyleşisi

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen'in katılımı ile gerçekleşecek "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Efeler Belediyesi, gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen'i söyleşi ve imza günü etkinliğinde ilçe sakinleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte Kalkandelen, "Dönüm Noktasında Cumhuriyet" başlıklı söyleşi gerçekleştirecek. Programda Cumhuriyetin temel değerleri, demokrasi, laiklik ve çağdaş eğitim konularında değerlendirmelerde bulunacak. Söyleşinin ardından Kalkandelen, okurları için kitaplarını imzalayacak. Program, 14 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, toplumun ortak değerleri etrafında buluşmasının önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Yetişkin, "Cumhuriyetimizin kazanımlarını konuşmak, düşünmek ve geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Değerli gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen'i Efeler'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı söyleşiye davet ediyorum" diye konuştu.