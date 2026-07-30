Efeler\'de Fenerbahçeliler Parkı hizmete açıldı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından Zeybek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Fenerbahçeliler Parkı hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Burası sadece Fenerbahçelilerin değil. Aynı zamanda Zeybek Mahallesi'nin gençlerinin, çocuklarının ve tüm Efeler halkının" dedi.

Efeler Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Fenerbahçeliler Parkı açılış töreniyle hizmete girdi. Zeybek Mahallesi 3. Cadde, 1523 ile 1527 sokaklar arasında yapımı tamamlanan parkın açılışına Yetişkin'in yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler Müdürü Cem Yetiş, Aydın Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hayrettin Dincil ve dernek üyeleri, Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker, kentteki derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sarı-lacivert bayrakların süslediği parkta taraftarlar açılış heyecanını birlikte yaşarken, renkli görüntüler oluştu.

BOĞA HEYKELİNE YER VERİLDİ

Parkın en dikkati çeken bölümlerinden birini ise Fenerbahçe ile özdeşleşen boğa heykeli oluşturdu. Kadıköy'deki tarihi Boğa Heykeli'nin ardından ilk kez bir parkta boğa heykeline yer verildi. Törende ayrıca Fenerbahçe tarihine geçmiş isimlere de yer verildi. Kurulan ekranda Fenerbahçe üniformasıyla başarılara imza atan sporcuların ve maçlardaki unutulmaz anların gösterildiği video davetlilere izletildi. Videoda Fenerbahçe'nin 3 Mart 1974 tarihindeki ilk canlı yayın görüntüleri de paylaşıldı.

Parkta; Fenerbahçe tarihinde hem futbol hem de basketbolda milli formayı giymiş, kulübün efsaneleşmiş "Sinyor" lakaplı en büyük simgelerinden Can Bartu, Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Türk voleybolunun simge isimlerinden Eda Erdem, uzun yıllardır sürdürdüğü kaptanlığı ve uluslararası başarılarıyla Türk basketbolunun unutulmaz sporcularından İbrahim Kutluay'ın büstleri yer aldı.

"DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİYİM"

Yetişkin, Fenerbahçe atkısı takarak, "Hep başkanlara bu atkıları başkaları takar çünkü o takımlı değildir. Oysa atkıyı ben kendim takıyorum çünkü doğuştan Fenerbahçeliyim" diyerek sözlerine başladı. Yetişkin, "Bu parkı kentimize kazandırarak güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Burası sadece Fenerbahçelilerin değil. Aynı zamanda Zeybek Mahallesi'nin gençlerinin, çocuklarının ve tüm Efeler halkının. Geçen sene Fenerbahçeliler gecesinde, Aydın'a Metin Oktay ve Süleyman Seba parklarından sonra Fenerbahçeliler Parkı yakışır diyerek bu parkı kazandıracağıma dair söz vermiştim. Sözümü yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

YETİŞKİN'DEN AYDINSPORLULAR PARKI MÜJDESİ

Yetişkin, "Bir söz daha vermek istiyorum; en yakın zamanda, hepimizin gönlünde yeri olan, hepimizin emeği olduğunu ve bundan sonra da olacağını düşündüğüm Aydınsporlular Parkı'nın da açılışını yapacağız" dedi.

Yetişkin, anne babası dahil akrabalarının dahi fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek kendisinin Fenerbahçeli olma hikayesini anlattı. Dünyaya geldiği gün Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması olduğunu, anne babasının maçı izlediğini ve Fenerbahçe'nin galip geldiğini anlatarak, "Doğduğum günden beri Fenerbahçeliyim" ifadelerini kullandı.

"PARK KADIKÖY'Ü ANIMSATIYOR ÇOK GÜZEL"

Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler Müdürü Cem Yetiş de "Derneğimize ve Efeler Belediyemize, bu güzel parkı kazandırdıkları için çok teşekkür ederim. Dünyada 187 tane Fenerbahçe Derneğimiz var. Dünyanın farklı yerlerinde kulübümüz için çalışmalar yapıyorlar. Bu çok değerli. Fenerbahçeliler Parkı çok güzel olmuş. Kadıköy'ü anımsatıyor. İnşallah güzel günlerle kullanmak nasip olur" diye konuştu.

Aydın Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hayrettin Dincil ise "Boğa heykeli ile, sporcuların siluetleri ile adeta Kadıköy buraya geldi. Çok heyecanlıyım. İnşallah sezon sonunda bu beraberliği meydanlarda meşalelerle kutlarız. Çocuk, genç, yaşlı, taraftar olsun olmasın herkesi burada buluşturan Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve tüm Fenerbahçelilere teşekkür ederim" dedi.

Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker ise mahallerine parkı kazandıran Yetişkin'e teşekkür etti.