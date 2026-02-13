Efeler'de Kadınlar, Üreterek Ekonomik Hayata Katılım Sağlıyor

(AYDIN)- Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Hanımevleri'nde açılan kurslarda katılımcılar, dekoratif ürünler, aksesuar ve takı tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in göreve gelmesinin ardından ilçedeki Hanımevleri, üretim ve mesleki gelişim odaklı bir yapıya kavuşturuldu. Daha önce sosyal buluşma alanı olarak kullanılan merkezlerde, kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen kurslar açıldı. Efeler Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli branşlarda eğitimler düzenleniyor. Hanımevlerinde dikiş ve epoksinin yanı sıra resim, güzellik ve saç bakımı, çini gibi birçok farklı branşta kurslar devam ederken, kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ekonomik hayata katılıyor.

Zafer Mahallesi Hanımevi'nde açılan Epoksi Kursu, kadınlardan yoğun ilgi gördü. Kursiyerler, dekoratif ürünler, aksesuar ve takı tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor. Katılımcılar, hem özgüvenini artırıyor hem de ekonomik kazanç elde etme fırsatı buluyor. Girne ve Ata Mahallesi Hanımevleri'nde devam eden dikiş kursu da yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar, meslek edinmenin yanı sıra birlikte üretmeyi deneyimliyor.

"Üreten ve değer katan merkezler haline getirdik"

Kadın emeğini destekleyen projelere özel önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hanımevlerinin üretimle buluşmasının Efeler için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Yetişkin, "Kadınlarımızın hem sosyal hem de ekonomik olarak güçlenmesini önemsiyoruz. Hanımevlerimizi üretimle buluşturarak bu alanları yaşayan, üreten ve değer katan merkezler haline getirdik" dedi.

Kursiyerler ise "Burada sadece dikiş öğrenmiyoruz; birlikte üretiyor, sosyalleşiyor ve özgüven kazanıyoruz. Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve Efeler Belediyesi'ne bizleri destekledikleri için minnettarız" ifadelerini kullandı.