Efeler Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik "Sıfır Atık" Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik "Sıfır Atık" Eğitimleri Devam Ediyor

20.02.2026 16:01  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Hacı Celal Oto İlkokulu'nda düzenlediği 'Sıfır Atık' eğitimleriyle çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Başkan Anıl Yetişkin, eğitimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince okullarda düzenlenen "Sıfır Atık" eğitimlerinin yeni adresi Hacı Celal Oto İlkokulu oldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların küçük yaşta çevre bilinci kazanmasının yarınların teminatı olduğunu belirterek, eğitimlerin süreceğini söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde çocuklara yönelik çevre eğitimleri sürüyor. Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin okullarda gerçekleştirdiği "Sıfır Atık" eğitimleriyle öğrencilerin doğaya saygılı bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiği bildirildi.

Efeler Belediyesi'nin çevre odaklı vizyonu doğrultusunda sürdürülen eğitimlerde, çevre mühendisleri tarafından öğrencilere; doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve israfın önüne geçilmesinin doğaya ve ülke ekonomisine katkıları anlatılıyor. Eğitimlerde öğrencilerin sıfır atık konusunda bilinçlenirken günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler de edindiği belirtildi.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitimlerin ilçedeki farklı okullarda da devam edeceği bildirildi. Programla çocuklarda çevreyi koruma bilincinin erken yaşta yerleşmesi ve duyarlı tüketici alışkanlıklarının kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Velilerden teşekkür

Eğitimlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren veliler, "Çocuklarımızın doğayı korumayı öğrenmesi bizim için çok değerli. Bu bilinçle yetişen bir neslin geleceğimizi daha güzel kılacağına inanıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin açıklamasında, "Çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilinci kazanması, yarınlarımızın teminatıdır. Öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak için eğitimlerimize ve sıfır atık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha temiz, daha yeşil bir Efeler'i hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Anıl Yetişkin, Yerel Yönetim, Efeler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik 'Sıfır Atık' Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:43:26. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik "Sıfır Atık" Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.