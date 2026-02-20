Efeler Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik "Sıfır Atık" Eğitimleri Devam Ediyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince okullarda düzenlenen "Sıfır Atık" eğitimlerinin yeni adresi Hacı Celal Oto İlkokulu oldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların küçük yaşta çevre bilinci kazanmasının yarınların teminatı olduğunu belirterek, eğitimlerin süreceğini söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde çocuklara yönelik çevre eğitimleri sürüyor. Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin okullarda gerçekleştirdiği "Sıfır Atık" eğitimleriyle öğrencilerin doğaya saygılı bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiği bildirildi.

Efeler Belediyesi'nin çevre odaklı vizyonu doğrultusunda sürdürülen eğitimlerde, çevre mühendisleri tarafından öğrencilere; doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve israfın önüne geçilmesinin doğaya ve ülke ekonomisine katkıları anlatılıyor. Eğitimlerde öğrencilerin sıfır atık konusunda bilinçlenirken günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler de edindiği belirtildi.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitimlerin ilçedeki farklı okullarda da devam edeceği bildirildi. Programla çocuklarda çevreyi koruma bilincinin erken yaşta yerleşmesi ve duyarlı tüketici alışkanlıklarının kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Velilerden teşekkür

Eğitimlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren veliler, "Çocuklarımızın doğayı korumayı öğrenmesi bizim için çok değerli. Bu bilinçle yetişen bir neslin geleceğimizi daha güzel kılacağına inanıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin açıklamasında, "Çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilinci kazanması, yarınlarımızın teminatıdır. Öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak için eğitimlerimize ve sıfır atık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha temiz, daha yeşil bir Efeler'i hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.