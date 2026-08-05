Efeler\'de Patlama: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'ta bir evde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan İ.B.K. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay sırasında evde bulunanlardan S.Ö'nün oğlu B.Ö, polise sinek ilacı sıkarken birden patlama yaşandığını söyledi.