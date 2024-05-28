EFES-2024 Birleşik Tatbikatı kapsamında Savunma Sanayi Sergisi açıldı

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Haber: MELİS YILDIRIM - Kamera: RAMAZAN BERKİN GÜLSOY

(İZMİR) Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. 48 Türk savunma sanayii firmasının silah ve savunma sistemlerinin bulunduğu sergiye yabancı katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, İzmir'de 45 ülkeden toplam 11 bin personelin katılımıyla devam ediyor. Tatbikat çerçevesinde Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. Sergide 48 Türk savunma sanayii şirketinin teknoloji ürünleri yer aldı. İlk kez tanıtılan sistemler ve tatbikatta kullanılacak silah ve savunma sistemleri de sergileniyor. Yabancı gözlemciler, Türk savunma sanayi ürün ve sistemlerine büyük ilgi gösterdi.

SİHA'lardan insansız savunma araçlarına, tanksavarlardan hafif silahlara kadar çeşitli silah ve mühimmat, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemin görücüye çıktığı Savunma Sanayi Sergisi 30 Mayıs'a kadar açık kalacak.