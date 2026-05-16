EFES-2026 Tatbikatı Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamındaki topçu ve havan atışlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "EFES-2026 tüm hızıyla devam ediyor. İcra edilen topçu ve havan atışlarıyla ateş desteği, koordinasyon ve yüksek harekat kabiliyeti sahaya yansıyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, topçu ve havan atışlarından görüntüler de yer aldı.